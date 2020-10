Poursuite des perturbations ce lundi en Tunisie, avec chute sensible des tempÃ©ratures et pluies orageuses

Poursuite des perturbations ce lundi en Tunisie, avec chute sensible des températures et pluies orageuses

Les conditions météorologiques seront marquées ce lundi 12 octobre par la poursuite des perturbations.

Le premier bulletin météo de la journée prévoit des pluies orageuses avec chute de grêle à des endroits limités au Nord, au Centre et localement au Sud.

Les températures seront en baisse sensible, avec des maximales oscillant entre 13 et 17° au Nord et sur les hauteurs, et entre 18 et 23° dans le reste des régions.

Elles atteindraient les 28° à el-Borma et Borj el-Khadhra.

Les vents sont forts avec une vitesse atteignant les 60 Km/ heure près des côtes.

L’INM maintient ses bulletins d’alerte pour la navigation et la pêche, la mer sera fortement agitée.

