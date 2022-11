Premier jour d’audience pour le journaliste Khalifa Guesmi

Alors que le journaliste Khalifa Guesmi comparaît, ce mardi 29 novembre 2022, pour sa première audience devant le tribunal, le syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a réitéré son appel à l’arrêt des poursuites et à l’abandon des charges qui pèsent contre leur confrère de la radio Mosaïque FM.

Pour rappel, Guesmi est poursuivi par la justice pour avoir refusé de révéler l’identité de sa source suite à la parution d’un article concernant l’arrestation de personnes soupçonnées de terrorisme dans le gouvernorat de Kairouan.

Dans un communiqué publié ce jour, le syndicat indique que la position de la justice sur cette affaire constituera un indicateur quant au respect de la liberté du travail journalistique et de ses garanties, y compris la protection des sources, la liberté de publication, la liberté d’expression, et son adhésion à son rôle de garant des droits et libertés.

Khalifa Guesmi avait été placé en détention par l’unité nationale des enquêtes dans les crimes terroristes d’El Aouina au mois de mars dernier. Le journaliste a été arrêté après plusieurs heures d’interrogatoires durant lesquelles il avait catégoriquement refusé de communiquer ses sources.

Son arrestation a été ordonnée sous invocation des dispositions de la loi antiterroriste et non du décret-loi 115 relatif à la liberté de la presse. Il a par la suite été libéré en attendant son procès.

