Premier League-J04 : Le derby mancunien au couleurs des Citizens

Manchester City a dominé le derby mancunien en s’imposant 3-0 face à Manchester United à l’Etihad Stadium.

Les Citizens ont pris l’avantage grâce à un but de Phil Foden en première mi-temps. Erling Haaland a ensuite scellé la victoire en marquant un doublé en seconde période, permettant à Manchester City de s’offrir un succès éclatant devant ses supporters et d’accentuer la pression sur son rival.