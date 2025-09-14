Premier League-J04 : Le derby mancunien au couleurs des Citizens

14-09-2025

Manchester City a dominé le derby mancunien en s’imposant 3-0 face à Manchester United à l’Etihad Stadium.

Les Citizens ont pris l’avantage grâce à un but de Phil Foden en première mi-temps. Erling Haaland a ensuite scellé la victoire en marquant un doublé en seconde période, permettant à Manchester City de s’offrir un succès éclatant devant ses supporters et d’accentuer la pression sur son rival.

Fil d'actualités

Serie A-J03 : Modric porte le Milan face à Bologne

14-09-2025

La Liga-J04 : Le Barça écrase Valence

14-09-2025

Hand-ball-J05 : Les résultats des matchs de dimanche

14-09-2025

Ligue 1-J05 : CA-CSS sans vainqueur !

14-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Lire aussi

Angleterre Premier League-J04 : Le derby mancunien au couleur
Angleterre Premier League-J04 : Main de Mejbri ! Salah marque
Angleterre Premier League-J04 : Chelsea évite la défaite ch
Angleterre Premier League-J04 : Arsenal balaye Forest

Fil d'actualités

Serie A-J03 : Modric porte le Milan face à Bologne

14-09-2025

La Liga-J04 : Le Barça écrase Valence

14-09-2025

Hand-ball-J05 : Les résultats des matchs de dimanche

14-09-2025

Ligue 1-J05 : CA-CSS sans vainqueur !

14-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025