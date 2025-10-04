Premier League-J07 : Arsenal domine West Ham

04-10-2025

Arsenal a remporté le derby londonien contre West Ham sur le score de 2-0 lors de la 7e journée de Premier League, prenant ainsi provisoirement la tête du classement. Les deux buts des Gunners ont été inscrits par Declan Rice et Bukayo Saka sur penalty. Arsenal a dominé le match pour s’assurer une quatrième victoire consécutive en championnat.

