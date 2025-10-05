Premier League-J07 : Man City gagne ! 250eme victoire pour Guardiola

05-10-2025

Manchester City s’est imposé de justesse face à Brentford sur le score de 1 à 0 au Gtech Community Stadium, dans un match de Premier League qui s’est avéré plus difficile que prévu pour les champions en titre.

La domination de City a été récompensée dès la 9e minute par erling haaland, qui a inscrit le seul but de la rencontre, son neuvième de la saison en championnat, après avoir été servi par josko gvardiol. Malgré une première mi-temps largement maîtrisée en termes de possession, les Citizens ont vu l’équipe de Brentford se montrer plus incisive et menaçante après la pause, notamment avec une occasion franche d’igor thiago repoussée par le gardien.

Les hommes de Pep Guardiola ont finalement conservé leur mince avantage, assurant ainsi une victoire importante mais «laborieuse» et permettant à leur entraîneur de fêter sa 250e victoire en Premier League.

