Premier League-J11 : Tottenham et Man Utd dos à dos

08-11-2025

Le match de Premier League entre Tottenham et Manchester United s’est terminé sur un score nul de 2-2 après un scénario haletant, en particulier en fin de rencontre. Manchester United a pris l’avantage en première mi-temps grâce à un but de Bryan Mbeumo (32e), et Tottenham a dû attendre la fin de match pour réagir, égalisant par Mathys Tel (84e), puis prenant l’avantage à la 92e minute grâce à Richarlison.

Cependant, les Spurs se sont fait reprendre dans les ultimes secondes de jeu lorsque Matthijs de Ligt (96e) a arraché l’égalisation pour Manchester United, concluant ainsi une rencontre spectaculaire où les deux équipes ont manqué l’occasion de se hisser plus haut au classement.

Fil d'actualités

Premier League-J11 : Arsenal ne creuse pas l’écart

08-11-2025

Serie A-J11 : La Juventus bute sur le Torino

08-11-2025

Handball-J12 : Kes résultats des matchs de samedi

08-11-2025

Mondial U17 : Les résultats des matchs de samedi

08-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

Angleterre Premier League-J11 : Arsenal ne creuse pas l&rsquo
Angleterre Premier League-J11 : Tottenham et Man Utd dos à d
Angleterre Premier League-J10 : Man City domine Bournemouth
Angleterre Premier League-J10 : Liverpool se relève après q

Fil d'actualités

Premier League-J11 : Arsenal ne creuse pas l’écart

08-11-2025

Serie A-J11 : La Juventus bute sur le Torino

08-11-2025

Handball-J12 : Kes résultats des matchs de samedi

08-11-2025

Mondial U17 : Les résultats des matchs de samedi

08-11-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025