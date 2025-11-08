Premier League-J11 : Tottenham et Man Utd dos à dos

Le match de Premier League entre Tottenham et Manchester United s’est terminé sur un score nul de 2-2 après un scénario haletant, en particulier en fin de rencontre. Manchester United a pris l’avantage en première mi-temps grâce à un but de Bryan Mbeumo (32e), et Tottenham a dû attendre la fin de match pour réagir, égalisant par Mathys Tel (84e), puis prenant l’avantage à la 92e minute grâce à Richarlison.

Cependant, les Spurs se sont fait reprendre dans les ultimes secondes de jeu lorsque Matthijs de Ligt (96e) a arraché l’égalisation pour Manchester United, concluant ainsi une rencontre spectaculaire où les deux équipes ont manqué l’occasion de se hisser plus haut au classement.