Premier League-J13 : Liverpool enfonce City

Le choc au sommet de la treizième journée de la Premier League vient de se terminer à Anfield. Vainqueur du Real Madrid en ligue des champions en milieu de semaine, le FC Liverpool recevait un Manchester City et a enchainé avec un nouveau succès. Les REds se sont imposés (2/0) grâce à Gakpo et un but sur pénalty de Salah.

Au classement, Lierpool caracole en tête avec 34 points soit neuf de plus qu’Arsenal. Plus loin, les Citizens qui ne gagnent plus depuis sept matchs restent cinquièmes avec seulement 23 points.

GnetNews