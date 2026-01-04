Premier League-J18 : Leeds et Manchester United se neutralisent

04-01-2026

Le match intense entre Leeds United et Manchester United s’est soldÃ© par un match nul 1-1 ce dimanche Ã  Elland Road, prolongeant ainsi l’invincibilitÃ© des deux Ã©quipes en ce dÃ©but d’annÃ©e 2026. AprÃ¨s une premiÃ¨re pÃ©riode stÃ©rile marquÃ©e par un poteau trouvÃ© par Dominic Calvert-Lewin, la rencontre s’est emballÃ©e Ã  l’heure de jeu lorsque l’AmÃ©ricain Brenden Aaronson a profitÃ© d’une erreur dÃ©fensive pour ouvrir le score (62e) sous les acclamations du public local.

Cependant, la joie des supporters de Leeds a Ã©tÃ© de courte durÃ©e puisque Matheus Cunha a Ã©galisÃ© seulement trois minutes plus tard (65e) aprÃ¨s un service de Joshua Zirkzee. MalgrÃ© une fin de match nerveuse et des occasions de part et d’autre, notamment par JoÃ«l Piroe pour Leeds et Cunha qui a touchÃ© le montant en fin de partie, le score n’a plus Ã©voluÃ©, laissant Leeds sur une sÃ©rie de sept matchs sans dÃ©faite.

