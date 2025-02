Premier League : Liverpool s’en sort face Ã  Wolverhampton

Premier League : Liverpool s’en sort face à Wolverhampton

Quatre jours après avoir concédé le nul à la dernière minute du temps additionnel face à Everton (2-2), les Reds se sont imposés face à Wolverhampton (2-1), ce dimanche, et s’ils ont conforté leur première place, mais ils semblent avoir besoin d’un second souffle avant d’attaquer un calendrier impressionnant (City et Newcastle en Championnat puis les huitièmes de finale de C1).