Premier salon tunisien du tourisme mÃ©dical Ã  Paris

Premier salon tunisien du tourisme médical à Paris

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a présidé, vendredi 03 Mai, l’ouverture du salon tunisien du tourisme médical, tenu du 03 au 05 Mai, dans sa première édition, à Paris.

Le ministre qui était accompagné, de l’ambassadeur de Tunisie en France, Dhia Khaled, a pris connaissance des différentes ailes du salon et a rencontré des professionnels du secteur.

Cette manifestation représente une occasion pour promouvoir l’exportation des services de santé, en France et dans les pays européens, en général, rapporte le ministère de la Santé dans un communiqué.

Ali Mrabet a pris part à la conférence scientifique organisée en marge du salon.

Il a évoqué les moyens, attributs, cadres médicaux et paramédicaux, dont regorge notre pays, évoquant le rôle de l’accréditation dans le domaine de la santé, de la part de l’instance nationale d’évaluation et d’accréditation dans le domaine de la santé, pour garantir la qualité des prestations de santé. Outre la place pionnière de la Tunisie dans le domaine du thermalisme, ce qui l’habilite à être une plateforme régionale de référence en matière d’investissement et d’exportation des prestations de santé.

Gnetnews