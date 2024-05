PrÃ©occupations de la FNEBTP sur le report du CongrÃ¨s de l’UTICA

Préoccupations de la FNEBTP sur le report du Congrès de l’UTICA

Les membres de la Fédération Nationale des Entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (FNEBTP), affiliée à l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), ont exprimé leur préoccupation quant au report du 17ème Congrès de l’UTICA, initialement prévu pour janvier 2023, sans motif légitime apparent.

Réunis lors de leur assemblée générale le 14 mai 2024 au siège de l’UTICA, ils ont souligné que ce report pourrait entraîner des anomalies par rapport au statut de la centrale patronale, à son règlement intérieur ainsi qu’aux lois en vigueur.

Dans cette optique, les membres de la FNEBTP ont adopté les résolutions suivantes :

– Ils ont réaffirmé leur engagement envers le respect des dispositions du statut et du règlement intérieur de l’UTICA, notamment en ce qui concerne le mandat et le renouvellement de la composition des structures dans les délais impartis.

– Ils ont appelé le Conseil national de l’UTICA à encourager le président de son Bureau exécutif, Samir Majoul, à fixer la date du 17ème Congrès dès que possible, afin de sauvegarder la crédibilité et la légitimité de l’organisation pour qu’elle puisse remplir son rôle social et économique.

– Ils ont exhorté les structures affiliées à la FNEBTP à s’engager à assurer le bon fonctionnement de l’Union pour protéger les intérêts du secteur et de ses membres, tout en évitant de prendre des mesures susceptibles de restreindre le fonctionnement des organes futurs ou d’entraver leurs activités.

