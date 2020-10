Présidence de la CAF-Bouchamaoui : « Une occasion historique pour la Tunisie »

Officiellement candidat à la présidence de la Confédération africaine de football depuis quelques jours, Tarak Bouchamaoui a déclaré qu’un de ses principaux objectifs est d’appuyer la position de la Tunisie sur le plan africain : »C’est une occasion historique pour notre pays de pouvoir défendre, comme il le faut, les intérêts de notre football dans un contexte qui se complique de plus en plus tous les jours. J’espère pouvoir compter sur le soutien de tout le monde afin d’avoir le plus de chances de succès ».

GnetNews