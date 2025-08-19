Prévisions météo du mardi 19 août 2025 : Chaleur en hausse et vents renforcés

L’Institut national de la météorologie annonce qu’un temps peu nuageux dominera la journée du mardi 19 août 2025, avec une nébulosité plus marquée l’après-midi sur les régions de l’ouest du nord et du centre.

Les vents souffleront du sud sur le nord et le centre, et de l’est sur le sud, d’intensité généralement modérée mais se renforçant au fil de la journée, notamment sur les côtes orientales.

La mer sera peu agitée dans la matinée avant de devenir progressivement agitée.

Côté températures, une légère hausse est attendue. Les maximales varieront entre 32 et 36 °C sur les régions côtières et les hauteurs, tandis qu’elles oscilleront entre 37 et 42 °C ailleurs, avec l’apparition locale du sirocco.

