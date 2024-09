Prévisions météo : Orages et baisse notable des températures attendus ce lundi

L’Institut national de la météorologie annonce l’arrivée de cellules orageuses accompagnées de pluies pour ce lundi, principalement dans les régions du sud et du nord-ouest.

Ces conditions s’accompagneront d’une baisse significative des températures, pouvant atteindre une chute de 10 degrés. Les températures maximales oscilleront entre 24 et 29°C dans le nord et sur les hauteurs de l’ouest, tandis qu’elles varieront entre 30 et 34°C dans le reste du pays.

Les autorités appellent à la vigilance face à ces conditions météorologiques.

