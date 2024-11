PrÃ©visions mÃ©tÃ©o : Pluies et vent au rendez-vous ce mercredi 20 novembre

Prévisions météo : Pluies et vent au rendez-vous ce mercredi 20 novembre

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce pour ce mercredi 20 novembre 2024 un temps nuageux sur l’ensemble des régions du pays, avec des pluies temporairement orageuses attendues sur l’extrême nord-est.

Le vent, soufflant du secteur ouest, sera fort à localement très fort sur le nord, tandis qu’il restera de faible à modéré dans les autres régions.

Côté mer, les conditions seront agitées avec une mer très houleuse sur les côtes nord et peu agitée à agitée ailleurs.

Les températures oscilleront entre 20 et 25 degrés sur le nord, le Sahel et les hauteurs ouest, et entre 25 et 29 degrés dans le reste du pays.

La vigilance est de mise pour les zones concernées par les fortes pluies et le vent, notamment dans le nord.

Gnetnews