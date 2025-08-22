Prévisions météo pour ce vendredi 22 août : Baisse des températures et orages attendus dans l’ouest

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce que la journée du vendredi 22 août 2025 sera marquée par un ciel peu nuageux sur l’ensemble du pays, avant que les nuages ne deviennent plus denses dans l’après-midi sur les régions occidentales du nord et du centre. Ces formations orageuses locales pourraient être accompagnées de pluies éparses et s’étendre par la suite vers certaines zones de l’est.

Les températures connaîtront une légère baisse. Les maximales varieront entre 29 et 34 °C dans le nord, les régions montagneuses et les zones côtières, tandis qu’elles oscilleront entre 35 et 40 °C dans le reste du pays. Dans le sud-ouest, elles pourraient atteindre jusqu’à 44 °C sous l’effet du sirocco.

Côté vent, il soufflera du nord sur les régions septentrionales et de l’est sur le centre et le sud. Relativement fort près des côtes, il sera faible à modéré à l’intérieur du pays avant de se renforcer dans l’après-midi dans le sud, où des tourbillons de sable locaux sont à prévoir.

La mer sera agitée à localement très agitée sur les côtes nord.

