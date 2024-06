Prévisions météo pour le Jeudi 13 Juin 2024 : Temps partiellement voilé et vents forts

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, la journée de jeudi 13 juin 2024 sera marquée par un temps partiellement voilé. Au fil de la journée, les nuages deviendront plus abondants dans les régions Ouest du Nord et du Centre, avec une possibilité d’apparition de cellules orageuses localisées accompagnées de quelques pluies.

Les conditions météorologiques seront particulièrement venteuses. Le vent soufflera fortement, atteignant entre 40 et 60 km/h près des côtes et au Sud, où des phénomènes de sable sont à prévoir. Dans les autres régions, le vent sera faible à modéré, oscillant entre 15 et 30 km/h.

Les conditions maritimes seront également agitées. La mer sera très agitée sur la côte Est et ondulée au Nord, rendant la navigation difficile.

Concernant les températures, une légère baisse est prévue. Les maximales varieront entre 24 et 29 degrés dans les régions côtières et les hauteurs, tandis qu’elles seront comprises entre 30 et 38 degrés dans les autres régions. À l’extrême Sud, les températures pourront atteindre jusqu’à 46 degrés, accompagnées de l’apparition du sirocco.

