PrÃ©visions mÃ©tÃ©o pour le jeudi 23 janvier 2025 : Un temps partiellement nuageux sur tout le pays

Prévisions météo pour le jeudi 23 janvier 2025 : Un temps partiellement nuageux sur tout le pays

L’Institut national de la météorologie annonce un ciel partiellement nuageux pour la journée du jeudi 23 janvier 2025 sur l’ensemble du territoire.

Côté températures, elles resteront stables, oscillant entre 17 et 22 degrés dans les régions du nord et du nord-ouest, et entre 22 et 25 degrés dans le reste du pays.

Les vents souffleront du sud-ouest, relativement forts à forts dans le sud-est, entraînant localement des tourbillons de sable, tandis qu’ils seront faibles à modérés dans les autres régions.

La mer sera agitée dans le golfe de Gabès et au niveau de la zone de Chebba, mais peu agitée sur le reste des côtes.

Gnetnews