Prévisions météo pour le mercredi 11 septembre 2024 : Temps nuageux avec orages et pluies éparses

L’Institut national de la météorologie prévoit un temps nuageux sur l’ensemble du pays pour ce mercredi 11 septembre 2024. Des orages locaux accompagnés de quelques pluies éparses sont attendus dans plusieurs régions.

Les vents seront forts, soufflant du nord-ouest près des côtes et sur les hauts plateaux de l’ouest, tandis qu’ils seront faibles à modérés dans le reste du pays. La mer sera agitée, devenant très agitée au nord et sur les côtes est.

Côté températures, elles oscilleront entre 26 et 31 degrés dans le nord, sur les hauts plateaux de l’ouest et le sud-est, tandis qu’elles atteindront entre 31 et 35 degrés dans les autres régions.

