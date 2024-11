PrÃ©visions MÃ©tÃ©o : Un temps dÃ©gagÃ© avec quelques nuages dans lâ€™aprÃ¨s-midi

Prévisions Météo : Un temps dégagé avec quelques nuages dans l’après-midi

Ce matin, après la dissipation du brouillard local, le ciel sera généralement dégagé sur l’ensemble du pays. Toutefois, des nuages parfois denses feront leur apparition dans l’après-midi, principalement dans les régions du centre-ouest.

Le vent sera de secteur sud sur le nord et le centre, et de secteur est dans le sud. Il restera faible à modéré, se renforçant légèrement près des côtes dans l’après-midi.

La mer sera calme à peu agitée.

Les températures maximales varieront entre 22 et 26 degrés dans les régions côtières orientales et les hauteurs de l’ouest, et entre 27 et 31 degrés dans le reste du pays.

