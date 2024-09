Prévisions météorologiques pour le jeudi 12 septembre 2024 : Ciel nuageux avec quelques pluies au sud

Selon l’Institut national de la météorologie, le ciel de ce jeudi 12 septembre 2024 sera marqué par des passages nuageux sur l’ensemble du pays. Ces nuages seront parfois plus denses dans l’extrême sud, avec quelques pluies attendues. En fin de journée, ces formations nuageuses s’étendront vers les régions du nord et localement le long du littoral.

Le vent soufflera du secteur ouest au nord et au centre, et du secteur est au sud. Il sera relativement fort près des côtes, tandis qu’il deviendra faible à modéré dans les autres régions.

La mer sera agitée durant la journée et deviendra très agitée en soirée.

Côté températures, une légère hausse est prévue avec des maximales comprises entre 27 et 33 degrés dans les zones côtières et les hauts plateaux de l’ouest, tandis qu’elles atteindront entre 34 et 37 degrés dans le reste du pays.

