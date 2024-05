PrÃ©visions mÃ©tÃ©orologiques pour le jeudi 16 mai 2024 : Nuages Ã©pars et vents forts

Prévisions météorologiques pour le jeudi 16 mai 2024 : Nuages épars et vents forts

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du jeudi 16 mai 2024, telles que fournies par l’Institut national de la météorologie (INM) :

Le ciel sera partiellement nuageux dans tout le pays.

Des vents venant de l’est souffleront avec une certaine intensité sur les hauteurs et dans le sud, tandis qu’ils seront faibles à modérés ailleurs, et relativement forts sur les côtes.

La mer sera très agitée à agitée le long de la côte est, et peu agitée ailleurs.

Les températures maximales oscilleront entre 27 et 33 degrés dans le nord et le centre, atteignant les 24 degrés dans les régions côtières, tandis qu’elles grimperont entre 37 et 41 degrés dans le sud.

