PrÃ©visions mÃ©tÃ©orologiques pour le mardi 27 aoÃ»t 2024 : Ciel partiellement nuageux avec des orages dans l’ouest

Prévisions météorologiques pour le mardi 27 août 2024 : Ciel partiellement nuageux avec des orages dans l’ouest

L’Institut national de la météorologie prévoit un temps partiellement nuageux pour la journée du mardi 27 août 2024. L’après-midi, les nuages deviendront progressivement plus denses dans les régions de l’ouest, avec des orages locaux et des pluies éparses.

Les vents seront de secteur nord au nord et de secteur est au centre et au sud, faibles à modérés. Ils se renforceront relativement l’après-midi près des côtes nord et sud, atteignant temporairement plus de 70 km/h lors des orages.

La mer sera peu agitée, devenant agitée à très agitée la nuit au nord, et peu agitée à agitée sur le reste du littoral. Les températures seront légèrement en baisse, surtout dans le nord et le centre. Les maximales varieront entre 28 et 34 degrés sur les zones côtières et les hauts plateaux, et entre 35 et 39 degrés dans le reste des régions.

