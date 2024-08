Prévisions météorologiques pour le vendredi 30 août 2024 : Temps partiellement nuageux et pluies éparses

L’Institut national de la météorologie annonce un temps partiellement nuageux pour ce vendredi 30 août 2024, avec des pluies éparses attendues dans les régions de l’Ouest du pays.

Les températures seront en légère hausse, oscillant entre 29 et 34 degrés dans les zones côtières et entre 35 et 38 degrés dans les autres régions.

Le vent sera faible à modéré, tandis que la mer restera peu agitée.

