PrÃ©visions mÃ©tÃ©orologiques : Un mercredi sous les nuages avec une lÃ©gÃ¨re hausse des tempÃ©ratures

Prévisions météorologiques : Un mercredi sous les nuages avec une légère hausse des températures

L’Institut national de la météorologie prévoit pour ce mercredi un ciel généralement nuageux sur l’ensemble des régions. Dans les zones côtières du nord, les nuages seront plus denses, accompagnés de pluies éparses, tandis que les autres régions connaîtront un temps partiellement couvert.

Les températures seront en légère hausse par rapport aux jours précédents. Elles oscilleront entre 14 et 19 degrés dans les régions du centre et du nord, avec des valeurs plus fraîches sur les hauts plateaux de l’ouest où elles avoisineront les 12 degrés. Dans l’extrême sud, le mercure grimpera jusqu’à 22 degrés, offrant un climat plus clément.

Les vents, soufflant initialement du secteur ouest, évolueront progressivement vers le secteur nord dans les régions méridionales. Ils seront relativement forts près des côtes nord, rendant l’atmosphère plus fraîche, et plus modérés dans le reste du pays, avec des conditions généralement stables à l’intérieur des terres.

Du côté des conditions maritimes, la mer sera très agitée au nord, limitant les activités maritimes dans cette zone, tandis qu’elle deviendra progressivement peu agitée sur la côte Est, améliorant la navigation au fil de la journée.

Gnetnews