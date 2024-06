Programme exceptionnel de transport pour l’AÃ¯d al-Adha 2024

Programme exceptionnel de transport pour l’Aïd al-Adha 2024

En prévision de l’Aïd al-Adha, le Ministère des Transports a mis en place un programme exceptionnel pour assurer le transport des citoyens du vendredi 14 juin au mercredi 19 juin 2024. Ce programme, élaboré en coordination avec les entreprises nationales et régionales de transport terrestre et les professionnels du transport public non régulier de personnes, vise à améliorer l’offre de transport et à l’adapter à la demande anticipée. Il comprend une augmentation de la disponibilité des flottes et un renforcement des ressources humaines, tout en assurant une organisation et un suivi rigoureux pour garantir des déplacements dans les meilleures conditions.

Les principales mesures du programme sont les suivantes :

1. Transport interurbain et régional :

Les entreprises publiques de transport terrestre ont reçu l’autorisation d’organiser des trajets supplémentaires sur l’ensemble de leurs lignes et d’autres lignes selon les besoins.

– Société nationale de transport interurbain (SNTRI)

– 520 trajets réguliers.

– 210 trajets supplémentaires.

– ociétés régionales de transport (SRT)

– 4080 trajets réguliers.

– 1190 trajets supplémentaires.

2. Société nationale des chemins de fer tunisiens :

Un programme spécial a été mis en place, incluant l’ajout de 78 wagons supplémentaires aux trains existants et la programmation de 45 trajets supplémentaires en plus des 84 trajets réguliers.

3. Transport non régulier de personnes :

Les taxis collectifs « Louages » ont été exceptionnellement autorisés à effectuer des trajets sur tout le territoire national sans restriction de zone, du 14 au 19 juin 2024.

4. Suivi et organisation :

Des équipes de contrôleurs du ministère seront déployées pour surveiller et suivre l’exécution du programme dans les gares routières, les stations de chemins de fer et les stations de taxis collectifs à travers le pays. Des bureaux de coordination ont également été créés au sein de la direction générale du transport terrestre et des directions régionales pour organiser et suivre la mise en œuvre de ce programme.

Ce programme vise à assurer des déplacements fluides et sécurisés pour tous les citoyens durant cette période festive.

Gnetnews