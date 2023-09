Projet de zone de recherche et de sauvetage dans les eaux tunisiennes : Initiative de l’Union Européenne

Des sources diplomatiques citées par l’agence de presse italienne NOVA ont révélé que l’Union Européenne envisage la mise en place d’une zone de recherche et de sauvetage (SAR) dans les eaux tunisiennes.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la concrétisation du mémorandum d’entente récemment signé entre la Tunisie et l’Europe. La justification avancée repose sur l’absence actuelle d’une telle zone de sauvetage dans les eaux tunisiennes. On a précisé que cette zone serait pourvue des matériels, équipements et bateaux de sauvetage nécessaires.

À noter que les zones SAR (Search and Rescue) sont régies par la Convention de 1979, établie lors d’une conférence à Hambourg, visant à élaborer un plan SAR international afin de coordonner le sauvetage des personnes en détresse en mer, indépendamment du lieu de l’accident, par l’intermédiaire d’une organisation de recherche et de sauvetage et, si nécessaire, en collaboration avec les organisations de pays voisins.

