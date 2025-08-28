Projets autoroutiers : le ministre de l’Équipement appelle à accélérer les travaux et à renforcer la sécurité routière

28-08-2025

Le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Salah Zouari, a présidé mercredi 27 août 2025 une séance de travail consacrée au suivi des projets en cours de la Société Tunisie Autoroutes. 

Les discussions ont porté sur l’avancement des différents chantiers, notamment les travaux de démantèlement de la station de Sousse, la réalisation des nouvelles stations de péage sur l’autoroute Gabès–Médenine–Ras Jedir, ainsi que la progression des aires de services et de repos en construction.

Le suivi a également concerné les projets de maintenance et de sécurité le long du réseau autoroutier, incluant le désherbage, la taille des arbres et les opérations de reboisement, dans le but de garantir de meilleures conditions de circulation pour les usagers.

À cette occasion, le ministre a insisté sur la nécessité d’accélérer la réalisation des programmes et des chantiers en cours, afin d’assurer la pérennité de la société et d’améliorer les services rendus aux citoyens, tout en renforçant la sécurité routière sur l’ensemble du réseau.

À ce jour, la Tunisie exploite 743 km d’autoroutes.

