Projets Ã©conomiques et sociaux : Un Conseil ministÃ©riel pour lever les blocages

Projets économiques et sociaux : Un Conseil ministériel pour lever les blocages

La cheffe du gouvernement, Mme Sarra Zaâfrani Zenzri, a présidé ce lundi 19 mai 2025 au Palais de la Kasbah un Conseil ministériel consacré à l’examen des mesures urgentes pour accélérer la réalisation des projets publics à caractère économique et social dans les différentes régions du pays.

En ouverture des travaux, la cheffe du gouvernement a souligné la nécessité d’intensifier les efforts et d’assurer une coordination continue entre les intervenants, afin de lever les obstacles entravant l’exécution des projets. Elle a rappelé dans ce sens les orientations du président de la République appelant à la simplification des procédures et à la réduction des délais, dans l’objectif de concrétiser les attentes légitimes du peuple tunisien.

Lors de cette réunion, plusieurs projets vitaux ont été examinés, répartis sur une dizaine de secteurs clés :

-Santé : construction et équipement de 9 hôpitaux dans plusieurs gouvernorats, réhabilitation des services médicaux existants et développement du système d’information hospitalier.

-Éducation et formation : poursuite des programmes d’amélioration des infrastructures scolaires, renforcement de la qualité de l’enseignement primaire, développement de la formation professionnelle et construction d’établissements d’enseignement supérieur.

-Culture et affaires religieuses : restauration de la mosquée Zitouna et de son environnement urbain, ainsi que la maintenance de la mosquée du Roi Abdelaziz Al Saoud à Tunis.

-Environnement : finalisation du programme d’assainissement des petites municipalités, projets de maîtrise énergétique dans les stations d’épuration, lutte contre la pollution dans la région du lac de Bizerte et protection du littoral contre l’érosion à Gammarth, Carthage et La Goulette.

-Transport : mise en œuvre du projet du Réseau Ferroviaire Rapide (RFR).

-Énergie et mines : avancement du projet « Mdhilla 2 », extension du réseau de gaz naturel et modernisation du réseau électrique national.

-Infrastructure : construction du pont de Bizerte, autoroute Tunis–Jelma, deuxième génération du programme d’intégration urbaine.

-Agriculture et ressources hydrauliques : aménagement des forages dans les oasis du Sud, construction de barrages (Essâïda, Kalaâ Kébira, Mlaaq, Tessa et Khlad), amélioration de l’accès à l’eau potable et projet de développement agricole intégré à Sfax.

-Développement régional et local : mobilisation d’un nouveau financement au profit du Fonds de développement et d’appui aux collectivités locales.

Mme Zenzri a insisté sur le rôle central de chaque ministère dans le suivi quotidien sur le terrain, appelant à une prise de responsabilité claire vis-à-vis de tout retard ou blocage. Les services de la présidence du gouvernement, a-t-elle précisé, assureront un suivi rigoureux de l’ensemble de ces projets jusqu’à leur achèvement, dans les délais impartis et avec une qualité optimale, afin de relancer la croissance et stimuler l’investissement.

Gnetnews