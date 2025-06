Protection du littoral : la Tunisie vise 15 % de côtes sécurisées contre l’érosion d’ici 2030

La Tunisie ambitionne de renforcer la résilience de son littoral face à l’érosion marine, en portant à 15 % la part des côtes protégées d’ici à 2030, contre environ 10 % actuellement. C’est ce qu’a annoncé Mohamed Ali Turki, directeur technique à l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (APAL), lors d’une séance d’audition tenue mardi par la Commission des secteurs productifs du Conseil national des régions et des districts.

Turki a souligné que les opérations de protection du littoral nécessitent des investissements lourds et un entretien continu, précisant qu’une part importante des projets est financée par des dons et partenariats internationaux. Il a également mis en avant les retombées positives de ces interventions, notamment une amélioration de l’environnement côtier et une relance du tourisme et de l’économie locale, contribuant ainsi à la dynamique de développement régional.

Un exposé technique a permis de présenter les grands axes du programme national de lutte contre l’érosion côtière. Parmi les mesures mises en œuvre figurent la construction d’infrastructures de protection comme les brise-lames immergés, les épis rocheux et les digues, ainsi que le rechargement artificiel des plages en sable.

L’APAL a également dévoilé une nouvelle stratégie fondée sur l’exploitation des sédiments sableux sous-marins, une alternative plus durable et moins coûteuse à l’extraction en carrière. Trois zones maritimes ont été identifiées comme potentiellement exploitables, en attendant les résultats des études d’impact environnemental actuellement en cours pour l’obtention des autorisations nécessaires.

