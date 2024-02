Tunisie : Taux d’intérêt directeur, financement du trésor, relations avec le FMI…les paris du nouveau gouverneur de la BCT !

Fethi Nouri a été récemment nommé nouveau gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, succédant à Marouane Abbasi, arrivé en fin de mandat.

La BCT a été au cœur des débats ces derniers temps notamment après la décision de financement du Trésor par l’Institut d’émission, mettant en lumière l’inquiétude de nombres d’économistes, en relation avec l’indépendance de l’institution.

Quels seront donc les défis et les missions auxquelles sera confronté Fethi Nouri ? Pour répondre à cette question, nous nous sommes entretenus avec Sadok Rouai, ancien cadre de la BCT et ex-conseiller auprès du conseil d’administration du FMI.

Transparence et Communication

Sadok Rouai évoque dans un premier temps la nécessité d’une transparence plus accrue dans la communication de la BCT. « Fethi Nouri n’a pas été présenté devant les députés de l’ARP, comme la loi l’exige. Pour contrecarrer cela, il a une obligation qui est celle d’organiser chaque mois une conférence de presse à l’issue de chaque conseil d’administration de la banque centrale pour expliquer ce qui a été débattu pendant le conseil et répondre aux questions de la presse sur le développement de l’économie tunisienne, les tendances, etc…

Il recommande également à Fethi Nouri à élaborer un programme à court et moyen termes dans les 100 premiers jours de son mandat pour informer l’opinion publique sur la situation économique du pays.

Réduire le taux d’intérêt directeur

Le mandat de Marouane Abassi à la tête de la Banque Centrale de Tunisie a été marquée par l’augmentation récurrente du taux d’intérêt directeur. Si pour ce dernier, il s’agissait du seul moyen de maîtriser l’inflation, de nombreux experts ont critiqué ce cheminement à cause de son effet négatif sur l’investissement.

Ainsi, pour renforcer la confiance des marchés et des Tunisiens dans l’investissement, Sadok Rouai estime aujourd’hui que Fethi Nouri est en capacité de réduire ce taux en raison de la baisse de l’inflation. « Il faudrait dans un premier temps réduire le taux directeur de 0.25% car on a bien noté une baisse de l’inflation. Cette action pourrait constituer un signal fort envers les marchés mais aussi envers les Tunisiens en termes de confiance dans l’investissement notamment », nous dit-il.

Relations avec le FMI

Autre défi auquel devra faire face Fethi Nouri dans les prochains mois, les relations avec le Fonds Monétaire International. En effet, récemment la Tunisie a été placée sur la liste négative du FMI. Cette liste concerne les pays membres de l’institution ayant des retards de plus d’un an et demi dans l’achèvement des consultations au titre de l’article IV ou des évaluations obligatoires de la stabilité financière.

« Il y a les réunions du printemps du FMI en avril. Le nouveau gouverneur devra à cette occasion annoncer que la Tunisie va reprendre le cycle de l’article 4 en convenant avec le FMI d’une date. Cela montrera que Nouri est responsable dans la gestion des relations avec le FMI mais aussi qu’il impose lui-même son choix renforçant ainsi, l’indépendance de la BCT. Dans le cas contraire, ce serait un échec car ce sera la preuve que sa nomination n’est qu’une simple formalité et qu’il n’est pas en mesure de respecter ses engagements internationaux », affirme Sadok Rouai.

Ce dernier souligne dans ce sens que si cette action n’est pas menée, alors l’indépendance de la Banque centrale de Tunisie sera clairement remise en cause.

Financement du Trésor : Imposer l’exception

Fethi Nouri devra faire face à ce qui est devenu pour Sadok Rouai un risque : celui du financement de l’Etat par la banque centrale.

En effet, le 6 février dernier, le Parlement tunisien a adopté un amendement autorisant la Banque centrale de Tunisie (BCT) à financer directement le budget. Une mesure qualifiée d’ « exception » par le gouvernement.

Ainsi, la BCT est autorisée à accorder un prêt « à titre exceptionnel » de 7 milliards de dinars (2 milliards d’euros) à l’État. Ces fonds sont destinés à partiellement couvrir le déficit budgétaire de 2024, évalué à 28,7 milliards de dinars, comprenant 16 milliards d’emprunts extérieurs.

« On continue toujours à présenter cette transaction comme exceptionnelle, mais je pense profondément qu’elle ne l’est pas. La BCT doit gérer cela comme un risque, car cela a un effet immédiat sur l’inflation et sur les avoirs en devises, qui figurent parmi les missions principales de la Banque Centrale ».

Dans ce contexte, Sadok Rouai, indique que le nouveau gouverneur devra engager un travail d’étude sur le risque de financement direct du trésor et sur le niveau adéquat des réserves d’une banque centrale.

« Fethi Nouri devra imposer l’exception de cette opération en faisant passer le message que la BCT n’acceptera pas un autre financement du trésor », conclu.t-il.

Wissal Ayadi