Rached Ghannouchi interdit de voyage: « Je n’ai aucune intention de quitter le pays »

Selon plusieurs médias, Rached Ghannouchi ferait l’objet d’une interdiction de voyage. Cette information aurait été confirmée par la porte-parole du Tribunal de première instance de l’Ariana, Fatma Boukattaya, ce vendredi 27 mai.

Cette décision prise par le juge d’instruction chargé de l’enquête de l’affaire dite de « l’appareil secret d’Ennahdha » concernerait également toutes les autres personnes impliquées.

De son côté, le chef de file du parti Ennahdha, s’est exprimé ce vendredi soir via un post Facebook, indiquant qu’il n’aurai reçu aucune notification d’une telle décision. Il a par ailleurs précisé qu’il n’avait aucune intention de quitter le pays malgré plusieurs invitations à des événements internationaux, notamment le Forum de Davos, en sa qualité de président du Parlement.

« Il s’agit là encore d’une nouvelle tentative pour détourner l’attention de l’opinion publique des véritables préoccupations et de la réalité de la crise politique et économique provoquée par le coup d’État contre la constitution et ses répercussions sur la situation économique », a-t-il ajouté en substance.

