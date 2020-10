Radhi Jaïdi : « Aux USA, j’ai peur quand je vois une voiture de police »

Intervenu sur les ondes d’IFM, l’ex joueur de l’Espérance Sportive de Tunis et de la sélection tunisienne, Radhi Jaïdi a parlé de son expérience d’entraineur au pays du « soccer » : « Je suis arrivé avec plein d’ambitions et je pense que les résultats sont là. C’est le fruit d’un énorme travail et de beaucoup de sacrifices. Tout se passe à merveille. Après, tout le monde a vu les incidents avec les forces de l’ordre. Malheureusement, j’ai peur quand je vois une voiture de police ».

Interrogé sur ses ambitions futures, Jaïdi a déclaré qu’il espère un jour devenir sélectionneur : « J’ai été tout proche de prendre les destinées de l’équipe nationale. Mais, pour des raisons familiales, ainsi que d’autres petits détails, ça n’a pas pu se concrétiser ».

GnetNews