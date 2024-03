Ramadan 2024/La Manouba: Mise en place d’un point de vente directe du producteur au consommateur

Fathi Drouaz, le secrétaire général de la municipalité de La Manouba et responsable temporaire de sa gestion, a déclaré ce mercredi 6 mars 2024 au journal Assabah qu’une parcelle de terrain, entourée d’un mur et propriété de la municipalité de La Manouba, a été allouée pour être utilisée comme point de vente directe du producteur au consommateur pendant le mois de Ramadan. Cette initiative est soutenue par le gouvernorat et implique la participation de la municipalité de La Manouba en coordination avec diverses structures régionales. La superficie de cet espace dépasse les 2000 mètres carrés et est située au centre-ville, à proximité du siège de la Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz à La Manouba, facilitant ainsi l’accès à tous les résidents.

L’objectif de cette démarche est de permettre aux habitants de répondre à leurs besoins directement auprès des agriculteurs et producteurs, sans intermédiaire, à des prix soigneusement étudiés pour s’adapter au pouvoir d’achat du consommateur moyen.

Gnetnews