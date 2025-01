Ramadan 2025 : Kamel Maddouri supervise les actions gouvernementales

Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a présidé, ce mardi 7 janvier 2025 au Palais du Gouvernement à La Kasbah, un Conseil ministériel restreint consacré à l’examen des programmes des ministères en vue des préparatifs pour le mois de Ramadan 2025.

Un mois de solidarité et de vigilance

Dans son allocution, M. Maddouri a souligné l’importance d’une préparation rigoureuse pour accueillir ce mois sacré, qui représente une opportunité pour renforcer les valeurs de solidarité, de cohésion sociale et de spiritualité. Il a insisté sur la nécessité de mobiliser toutes les ressources pour répondre aux besoins croissants de consommation pendant cette période marquée par une intense activité économique.

Parmi les priorités évoquées figurent l’approvisionnement régulier des marchés, le contrôle des prix, la lutte contre les pratiques illégales, et la mise à disposition de produits culturels et religieux enrichissants pour les citoyens.

Mesures principales adoptées

Lors de la réunion, plusieurs décisions ont été prises pour garantir un Ramadan paisible et organisé :

-Appui aux familles vulnérables : Un budget de 68,8 millions de dinars sera alloué par le ministère des Affaires sociales pour soutenir les familles bénéficiaires du programme d’amén social, incluant des aides spéciales pour les fêtes de l’Aïd et un programme de circoncision pour 50 enfants par gouvernorat.

-Gestion des stocks alimentaires : Un programme particulier est mis en place pour renforcer les stocks stratégiques de produits essentiels, notamment 45 000 tonnes de pommes de terre, ainsi que des viandes et œufs congelés.

-Contrôles intensifiés : Des campagnes de surveillance ciblées viseront les entrepôts, les marchés et les abattoirs, afin de lutter contre le stockage illicite, les pratiques spéculatives et la vente de produits non conformes.

-Renforcement des points de vente : Les ministères de l’Agriculture et du Commerce, en collaboration avec des acteurs publics et privés, intensifieront les points de vente directs entre producteurs et consommateurs.

-Sécurité et transparence : Des mesures seront prises pour sécuriser les espaces commerciaux, éliminer les nuisances autour des grandes surfaces et sanctionner les pratiques commerciales frauduleuses.

Un focus sur la culture, la santé et les transports

-Activités culturelles : Une diversité de programmes artistiques, religieux et éducatifs sera proposée au niveau national et régional, avec un accès gratuit pour les familles défavorisées.

-Santé et alimentation : Des campagnes de sensibilisation et des caravanes médicales seront déployées dans les régions intérieures pour garantir la sécurité sanitaire des produits alimentaires.

-Adaptation des transports : Les horaires des bus et trains seront ajustés pour répondre à l’augmentation de la mobilité durant le Ramadan.

Vers une mobilisation générale

Le chef du gouvernement a exhorté tous les acteurs économiques et administratifs à redoubler d’efforts pour anticiper et résoudre toute perturbation. Il a également insisté sur la lutte contre la contrebande et les importations illégales, ainsi que sur la préservation du pouvoir d’achat des citoyens.

