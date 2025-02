Réactions du mouvement Ennahdha à la condamnation des accusés dans l’affaire « Instalingo »

Dans un communiqué paru ce mercredi, le parti Ennahdha a réagi aux lourdes peines de prison prononcées, le 5 février 2025, dans le cadre de l’affaire « Instalingo ». Cette condamnation, qui a visé plusieurs personnalités politiques, journalistes et membres de la société civile, a suscité l’indignation du mouvement, qui parle de « procès politique » et d’atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Selon Ennahdha, l’affaire « Instalingo », une société spécialisée dans la production de contenu médiatique et la traduction, aurait été mal orientée dès le début. Le parti rappelle que cette société a notamment contribué à la production de contenus pour certaines campagnes électorales de 2019, mais qu’aucune relation directe n’existait entre cette société et le candidat du mouvement Ennahdha.

Le verdict a révélé des peines sévères allant jusqu’à 54 ans de prison, avec une attention particulière portée sur la condamnation de Rached Ghannouchi, leader du mouvement, à 22 ans de prison. Ennahdha dénonce une série de violations procédurales tout au long du procès, incluant des interdictions pour les avocats de représenter leurs clients et des accusations sans fondement matériel ou moral. Le président du mouvement a d’ailleurs annoncé son boycott de la procédure, qu’il qualifie de politique et non judiciaire.

La réaction du parti

Ennahdha déclare que cette sentence « réflète une volonté politique manifeste d’aggraver les tensions internes du pays et de mettre à mal les fondements de la liberté et de l’État de droit ». Pour le parti, ces peines sont en totale contradiction avec la nécessité de réconciliation nationale et de dialogue dans le cadre de la crise actuelle.

Ennahdha considère que ces décisions s’inscrivent dans un processus de politisation de la justice et d’intensification de la crise sociale et politique que vit le pays.

Le mouvement politique insiste sur le fait que les Tunisiens aspirent à la liberté et à la dignité, et qu’ils souhaitent une réconciliation, loin de toute politique de vengeance. Ennahdha soutient que ces condamnations sont contraires aux aspirations populaires et vont à l’encontre des valeurs de justice, de liberté et d’égalité portées par la révolution de 2011.

Un appel à l’unité et à la démocratie

Ennahdha réaffirme son engagement à défendre la liberté et la démocratie, des valeurs qui constituent son identité et son projet politique. Le parti réitère sa volonté de travailler aux côtés des forces démocratiques et progressistes du pays pour construire une Tunisie plus libre et plus juste pour tous ses citoyens.

