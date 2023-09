Récupération de terrains domaniaux en Tunisie : Opérations réussies à Kairouan et Kasserine

Les autorités de la direction régionale des domaines de l’État et des affaires foncières à Kairouan ont annoncé aujourd’hui qu’elles ont réussi à récupérer une partie d’un terrain domanial public de 66,5 hectares situé dans la région de Zroud, relevant de la délégation de Kairouan Sud. Cette récupération a été réalisée en conformité avec une décision d’évacuation émise par le gouverneur de la région, et l’opération a été supervisée par diverses autorités sécuritaires et administratives.

Parallèlement, les services de la direction régionale des domaines de l’État et des affaires foncières à Kasserine ont également réussi à récupérer une propriété agricole de 40 hectares, située dans la délégation de « Sbeitla » du gouvernorat de Kasserine, dans la région de MaslakAshams. Cette propriété avait été occupée et exploitée illégalement par des tiers sans droit légal. Cette récupération a été effectuée conformément à une décision d’évacuation émise par le gouverneur de la région, en présence des différentes autorités sécuritaires et administratives concernées.

Gnetnews