Récupération d’une ferme domaniale agricole de 430 hectares à Zaghouan

Les services de la direction régionale des domaines de l’État à Zaghouan ont récupéré la ferme domaniale agricole « Ain Batriya 1 » de 430 hectares située dans la délégation de Zriba, gouvernorat de Zaghouan, le vendredi 3 mars 2023.

Cette récupération fait partie des efforts de l’État pour optimiser l’utilisation des terres domaniales conformément à la réglementation en vigueur. L’exploitant de la ferme domaniale n’a pas rempli ses obligations contractuelles et de développement, ce qui a entraîné l’exécution d’une décision de déchéance de droit par les ministres des domaines de l’État et des affaires foncières et de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

Les autorités régionales et sécuritaires ont participé à l’opération, qui s’est déroulée sans incident. Les services de l’OTD ont pris en charge la terre domaniale agricole dans l’attente de sa réhabilitation dans le circuit économique.