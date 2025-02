Reghecampf : « Match sous contrôle du début jusqu’à la fin »

Le coach de l’Espérance Sportive de Tunis a analysé la victoire de ses joueurs face à l’Etoile du Sahel dans le cadre de la 22ème journée de la Ligue 1. Ce succès, qui permet aux Sang et or de prendre seuls la tête du classement a visiblement rassuré son coach roumain qui a déclaré : « Nous avons maitrisé le match du début jusqu’à la fin. Malgré plusieurs absences, l’effectif disponible a donné une grande réponse. Je souligne le grand match d’Ogbelu mais la prestation de tout le groupe était très bonne. Au contraire de Bizerte, nous étions hyper concentrés et sérieux. Aujourd’hui, je suis satisfait du rendement et nous allons continuer à progresser pour enchainer dès le prochain match ».

