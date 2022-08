Tunisie : L’amitiÃ©, une valeur qui se perd au fil du temps

Tunisie : L’amitié, une valeur qui se perd au fil du temps

L’amitié est quelque chose de rare, dirait les plus méfiants…Avoir un ami sur qui compter, un collègue en qui on a confiance, ou un confident discret qui gardera nos secrets, est indispensable également. Comme dirait Aristote, « l’homme est un être sociable, la nature l’a fait pour vivre avec ses semblables », d’où on nait seul, mais on partage sa vie avec autrui…Pour certain, il s’agit d’un effort pénible, pour d’autres c’est un réel plaisir. Les amis est synonyme d’une belle compagnie, de retrouvailles. Ce sont ceux avec qui on a envie d’être, avec qui on se détend, accueillis à bras ouverts, sans jugement ni intérêt.

Les amitiés ne sont pas toutes intenses et profondes, car il en existe différents types. Il y a des gens de l’école avec qui on garde des liens, ceux du quotidien au boulot, les amis exceptionnels et les plus proches, ceux qu’on voit de temps en temps, mais qu’on revoit un jour, comme si on les avait toujours vus…Il y a aussi les amis virtuels, avec qui on échange sur les réseaux sociaux. Bref, il n’y a pas un seul type d’amitié, elles sont toutes précieuses, et créent chacune des liens, capables de nous rapprocher ou de nous éloigner…Car, les valeurs comme la confiance, l’empathie, la solidarité, l’entraide et le désintéressement, ne sont plus monnaie courante de nos jours.

Montée de l’égoïsme et de l’égocentrisme

Dans le tourbillon de la vie moderne, marqué par la montée de l’égoïsme, de l’égocentrisme, l’individualisme, la vraie amitié existe-elle encore réellement ? A-t-on besoin d’avoir des amis ? Est-ce indispensable pour notre équilibre, d’avoir quelqu’un à qui on peut se confier, partager le meilleur et le pire, et sur qui on peut compter, notamment dans les moments difficiles…Reportage.

Les meilleures amies, elle en avait 4. Elles étaient comme des sœurs pour elle, pourtant ces amitiés qui ont duré une quinzaine d’années depuis la fac, ont mal tourné. Des coups bas, c’est tout ce que j’ai récolté d’elles, nous a confié Salma, qui n’a pas su redonner confiance à qui que ce soit, après ces déceptions. « Ma mère les traitait comme ses propres filles, elles passaient des semaines chez moi, et pourtant, elles ont osé dire du mal sur moi dans mon dos, et critiquer notre maison, et ma famille recomposée. Elles ont aussi ruiné ma réputation, par jalousie…Elles m’ont dupé pendant des années, profité de moi, de ma voiture, des aides financières de mon père, etc. Une fois il a fait faillite, elles ont disparu ! Le problème, c’est que j’ai découvert leurs trahisons après de longues années, chose qui m’a profondément blessé. C’était une leçon de vie, qui m’a appris à ne plus jamais redonner confiance. L’amitié, n’existe pas », a-t-elle conclu déçue.

Amina, une jeune femme de 36 ans regrette d’avoir perdu beaucoup d’amis au fil du temps. « Depuis, j’ai changé et j’ai grandi aussi, et j’arrive désormais à différencier entre celui qui m’aime vraiment, qui veut savoir de tes nouvelles, et qui appelle que pour ses intérêts…Avant, je donnais de mon temps, mon argent, mon écoute, et je me sacrifiais pour venir à l’aide d’un ami, sans attendre de retour. Mais, à cet âge, j’ai décidé de prendre mes distances avec tout le monde, même des membres de ma famille. Vu la haine qui s’est emparée de certaines personnes, l’hypocrisie, les mots blessants, et l’absence de ces même personnes, quand la vie brasse un peu… ».

Nous avons aussi contacté Saida, une femme d’une cinquantaine d’année, qui vient célébrer 20 ans d’amitié avec ses copines Leila, Kaouther et Rim.

« Nous avons démarré nos carrières dans le même établissement à l’âge de 30 ans. Et comme nous passons plus de temps ensemble au bureau, plus qu’on le passe avec nos familles, nous avons tissé une belle amitié tout le long de ces années, sans jalousie, ni rancune ou tomber dans le piège des rivalités. Pourtant, chacune de nous a eu une vie différente hors du boulot. Nous avons nos problèmes, les difficultés dont on fait face tous les jours, mais dès qu’on se voit au bureau, on laisse de côté nos maux…Leur compagnie représente pour nous une échappatoire, un moment agréable qu’on partage sans calculer, ou prendre en compte les hiérarchies…C’est une ambiance amicale qui s’est installée au bureau, et qui nous a permis de s’entraider, et d’échanger avec respect, sans chamaillerie ni arrière-pensée. Le plus important pour nous, était de perdurer cette solidarité, et cette amitié si rare, de nos jours, qu’on célèbre fièrement son vingtième anniversaire ! ».

En effet, les amitiés femmes-femmes sont souvent jugées mal saines, et parsemées de jalousie, déloyauté et d’inconsistance. Comment identifier une amie toxique et éviter tout malheur « amical ». Le coach de vie Eya Kamerji, nous donne son avis d’expert.

Les amies toxiques veulent tout savoir pour avoir le contrôle sur vous, vos projets, vos aspirations, ce que vous faite de vos journées, weekends, etc. L’objectif étant de cerner les traits de votre personnalité afin d’en tenir ficelles, et pourquoi pas vous manipuler indirectement. L’amie toxique est aussi une personne qui se compare avec vous, et qui une fois elle ressent que vous avez mieux réussi votre vie, elle sera moins enthousiaste de votre amitié, ne sera pas heureuse pour vous, au contraire, vous deviendrez une source de provocation pour elle, de sa haine et son envie.

Il y a aussi les personnes qui n’écoutent jamais, excentriques, et focalisées sur elles même, qui ne fera aucune preuve d’empathie ou de solidarité. Les personnes qui disent du mal sur les autres, qui critiquent votre style vestimentaire, votre façon d’être, au point de déstabiliser votre confiance en soi en vous rabaissant. Le manque de respect, les mots blessants, l’envahissement de votre espace personnel, le non-respect de vos moments de solitude et de retrait social, sont aussi des signes qui montrent qu’il faut prendre ses distances avec cette personne.

Par ailleurs, pour ne pas tomber le piège des amitiés toxiques voire même dangereuses ou menaçantes, pour votre paix intérieures, vie conjugale ou professionnelle, il faut s’assurer que l’éventuelle amie mérite notre confiance, au fil du temps. Il est préférable aussi de garder des relations cordiales, de respect mutuel, sans s’approfondir au début, pour éviter les déceptions…

