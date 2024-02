Rencontre à Paris entre le chef du gouvernement et les compétences tunisiennes établies en France

En marge de la visite de travail qu’il effectue en France, le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a rencontré hier, mercredi 28 février, au siège de l’ambassade de Tunisie à Paris, des membres de la la colonie tunisienne, et des compétences tunisiennes établies dans l’Hexagone, représentant le secteur privé, ainsi que les domaines des sciences, de la technologie, de la culture et du tissu associatif, et ce en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, de la ministre de l’Economie et de la Planification, et de l’ambassadeur de Tunisie en France.

Hachani a salué, lors de cette rencontre, « le sens patriotique de la colonie tunisienne à l’étranger, ainsi que son allégeance, et sa capacité à faire valoir la voix de notre pays, et à défendre ses intérêts dans le pays d’accueil, outre son important rôle en matière d’appui des efforts de développement en Tunisie ».

Le locataire de la Kasbah a évoqué la place de choix dont bénéficient les compétences tunisiennes de l’étranger, affirmant la détermination à tirer bénéfice de leur expertise, et à les impliquer dans les projets nationaux, rapporte en substance, un communiqué de la présidence du gouvernement.

« Le choix stratégique de la Tunisie est celui de parier sur le capital humain pour relever les défis, et réaliser les aspirations du peuple tunisien », a-t-il souligné.

Les participants à cette rencontre se sont dits, pour leur part, résolus à contribuer à faire rayonner, davantage, l’image de la Tunisie à l’étranger.

Gnetnews