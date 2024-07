Rencontre du Ministre Nabil Ammar avec la communauté tunisienne au Brésil

Le 11 juillet 2024, le Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, M. Nabil Ammar, a rencontré des membres de la communauté tunisienne au Brésil dans le cadre de sa visite officielle. Lors de son allocution, il a souligné l’importance de la mission du ministère envers les ressortissants tunisiens, en assurant leur protection, en maintenant un dialogue constant et en répondant à leurs préoccupations.

Il a notamment mis en avant l’ouverture récente du bureau commercial et consulaire à São Paulo, affilié à l’ambassade de Tunisie à Brasília. Ce bureau a pour mission de fournir des services administratifs, une assistance nécessaire et de défendre les intérêts des Tunisiens vivant dans la région de São Paulo et ses environs.

M. Ammar a assuré que le ministère travaille activement sur le développement des services consulaires, en numérisant l’administration, simplifiant les procédures et réduisant les délais pour répondre aux besoins des Tunisiens résidant à l’étranger.

En outre, il a annoncé l’organisation prochaine du Forum des Compétences Tunisiennes à l’étranger les 6 et 7 août 2024. Cet événement permettra à la communauté tunisienne de faire part de ses préoccupations, de présenter des propositions et de renforcer la communication avec leurs compatriotes, contribuant ainsi aux efforts de développement national.

Le Ministre a souligné l’importance de la loyauté envers la nation, de l’engagement à défendre sa réputation et de la fierté d’appartenir à la Tunisie. Il a affirmé l’engagement total du ministère à soutenir les Tunisiens à l’étranger et à améliorer continuellement les services offerts en collaboration avec les structures nationales concernées.

Lors de cet échange interactif, M. Ammar a écouté attentivement les préoccupations, suggestions et conditions de vie des membres de la communauté tunisienne au Brésil, réaffirmant la volonté du ministère de faciliter tous les services disponibles et d’adopter des méthodes de travail efficaces pour atteindre cet objectif commun.

