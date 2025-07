Rencontre entre KaÃ¯s SaÃ¯ed et le chef de la diplomatie omanaise : hommage aux liens historiques et rÃ©affirmation du soutien Ã  la cause palestinienne

Rencontre entre Kaïs Saïed et le chef de la diplomatie omanaise : hommage aux liens historiques et réaffirmation du soutien à la cause palestinienne

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce mercredi 2 juillet 2025 au Palais de Carthage, le ministre des Affaires étrangères du Sultanat d’Oman, Badr bin Hamad bin Hamoud Al-Busaidi, en visite officielle à Tunis.

Dès l’entame de l’entretien, le chef de l’État a salué les relations historiques profondes qui unissent la Tunisie et le Sultanat d’Oman, bien avant même l’indépendance de ce dernier. Il a notamment évoqué les échanges intellectuels et culturels anciens, citant en exemple l’action du Tunisien Mohamed Ali Boudhina, qui fonda une école à Mascate au début du XXe siècle, sous le règne du sultan Taimour ben Fayçal. Enseignant le Coran, l’arabe, la géographie, les mathématiques et le dessin, il a formé plusieurs figures influentes de la société omanaise de l’époque.

Kaïs Saïed est également revenu sur la visite historique du défunt sultan Qabous ben Saïd à Tunis en 1973, qualifiée de point de départ d’un partenariat en constante évolution, notamment dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle, de la diplomatie, du droit, ainsi que des échanges commerciaux et culturels. Le président a, par ailleurs, exprimé sa satisfaction quant à la qualité de l’accueil réservé à la communauté tunisienne vivant à Oman.

Sur un autre plan, le chef de l’État a abordé la situation régionale et internationale, marquée par une succession rapide d’événements. Il a réitéré la position ferme de la Tunisie en faveur du peuple palestinien, appelant à la restitution de l’ensemble de ses terres occupées et à l’établissement d’un État souverain, avec pour capitale Al-Qods Al-Charif, première des qiblas et troisième lieu saint de l’islam.

Dénonçant les crimes de guerre perpétrés par l’armée israélienne, qu’il a qualifiée de tentatives d’anéantissement visant toute la région, Kaïs Saïed a souligné l’émergence d’un « nouvel ordre mondial fondé sur la légitimité humaine », dans lequel les peuples du monde aspirent aux mêmes valeurs de justice, de dignité et de recouvrement des droits – au premier rang desquels figure le droit du peuple palestinien.

