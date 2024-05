Rencontre entre KaÃ¯s SaÃ¯ed et le ministre libyen de l’IntÃ©rieur

Rencontre entre Kaïs Saïed et le ministre libyen de l’Intérieur

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce lundi matin 6 mai 2024 au palais de Carthage le Imad Mustafa Al Trabelsi, ministre libyen de l’Intérieur par intérim.

Lors de cette rencontre, les relations distinguées entre les deux pays frères ont été abordées, ainsi que la détermination à les développer davantage dans tous les domaines, notamment en ce qui concerne la coordination des efforts en matière de migration irrégulière. Selon un communiqué de la présidence, le président de la République a réaffirmé que ce phénomène, qui prend de l’ampleur chaque jour, ne peut être traité qu’en coordonnant et en intégrant les positions, ainsi qu’en éliminant ses causes, dans le cadre d’une nouvelle approche partagée par tous les pays concernés.

Le président a rappelé la position constante de la Tunisie, à savoir le rejet total et fondamental de faire de notre pays un passage ou un refuge pour ceux qui viennent en dehors du cadre légal.

Par ailleurs, lors de cette réunion, il a été question de la coopération entre les deux pays pour surmonter toutes les difficultés afin de rouvrir le poste frontalier de Ras Jedir, non seulement en raison de son importance économique et commerciale, mais aussi pour consolider la conviction commune que les peuples tunisien et libyen sont en réalité un seul peuple, et que le passage dans cette direction ou dans celle-là est naturel et doit se faire dans les meilleures conditions, ce à quoi travaillent harmonieusement la Tunisie et la Libye.

