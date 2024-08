Rencontre entre Kaïs Saïed et le Premier ministre irakien : Vers un renforcement des relations bilatérales

Le mercredi 28 août 2024, le Président de la République, Kaïs Saïed, a accueilli au palais de Carthage le Premier ministre irakien, M. Mohammed Chia Al-Soudani, en visite officielle en Tunisie. Lors de cette rencontre, le Président Saïed a réaffirmé les positions constantes de la Tunisie sur diverses questions régionales, avec en tête de liste le droit inaliénable du peuple palestinien à recouvrer pleinement ses droits et à établir un État indépendant sur l’ensemble du territoire palestinien, avec Jérusalem pour capitale. Il a souligné l’urgence de mobiliser les efforts pour mettre fin à la guerre d’extermination et aux crimes qui sont commis quotidiennement, coûtant la vie à des dizaines de martyrs chaque jour, tout en dénonçant les actes de famine et de répression sous toutes leurs formes.

Sur le plan des relations bilatérales, le Président Saïed a exprimé la volonté ferme de la Tunisie de renforcer les liens de fraternité, de coopération et d’échange avec l’Irak. Il a insisté sur l’adoption de nouvelles méthodes de travail et de partenariat, basées sur des objectifs communs, en rupture avec les approches précédentes. Le Président a également mis en avant le désir de la Tunisie de développer davantage les relations bilatérales dans plusieurs domaines, notamment le transport aérien, le tourisme, la culture, l’énergie, l’agriculture et le commerce.

