Rencontre entre Kamel Feki et le Syndicat national des journalistes : Renforcement des mÃ©canismes pour faciliter le travail de la presse

Rencontre entre Kamel Feki et le Syndicat national des journalistes : Renforcement des mécanismes pour faciliter le travail de la presse

Le Ministre de l’Intérieur, Kamal El Fakih, a reçu aujourd’hui, jeudi 9 mai 2024, au siège du ministère, le président du Syndicat national des journalistes tunisiens, Zied Dabbar, et la délégation qui l’accompagnait. Cette rencontre a été l’occasion d’examiner divers mécanismes visant à faciliter le travail des journalistes.

Le ministre de l’Intérieur a souligné que le ministère, à tous ses niveaux, veille à garantir tous les droits, y compris le droit à l’expression et la liberté de la presse, en s’engageant à protéger les journalistes lors de leur travail sur le terrain et à faciliter leurs tâches pour accéder à l’information conformément aux lois en vigueur. Dans le même contexte, il a souligné la nécessité de respecter l’éthique professionnelle du journalisme et la spécificité du travail sécuritaire, dans l’intérêt supérieur de la nation.

Au cours de la réunion, l’importance du développement du partenariat stratégique entre les deux parties et le renforcement des points de contact et des programmes de formation communs ont été soulignés, ainsi que l’examen et l’accélération des diverses situations particulières des journalistes, notamment en facilitant l’obtention de leurs documents administratifs dans le cadre de la loi.

