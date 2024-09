Rencontre entre Kamel Maddouri et le Président mauritanien

Le Chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a rencontré ce mardi 3 septembre 2024, à Pékin, le Président mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani, en marge du Sommet du Forum de coopération sino-africain.

Lors de cette rencontre, M. Maddouri a transmis les salutations du Président de la République tunisienne, Kais Saied, au Président mauritanien et a exprimé son souhait de le rencontrer prochainement en Tunisie. Il a également félicité M. Ould Ghazouani pour sa réélection et a salué les progrès et la prospérité de la Mauritanie sous sa direction.

Maddouri a souligné l’importance de renforcer les relations fraternelles entre les deux pays et a réaffirmé l’engagement de la Tunisie à travailler ensemble pour élever ces relations à un niveau supérieur. Il a également évoqué l’importance de la consultation et de la coordination dans les forums régionaux et internationaux, notamment avec la présidence mauritanienne de l’Union africaine.

Le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de mettre en œuvre les mécanismes de coopération bilatérale dans divers domaines, tels que l’économie, la culture et l’éducation. Il a proposé l’organisation de la 19e session de la Commission mixte tuniso-mauritanienne en Tunisie en 2025 et la relance des activités du Conseil des hommes d’affaires commun.

De son côté, le Président Ould Ghazouani a félicité Maddouri pour sa nomination et lui a souhaité plein succès dans ses fonctions. Il a exprimé son appréciation pour l’évolution des relations entre les deux pays et a exprimé le souhait de la Mauritanie de bénéficier davantage de l’expertise tunisienne, notamment dans les secteurs de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur. M. Ould Ghazouani a également accepté l’invitation de visiter la Tunisie et a manifesté son impatience de participer à la 19e session de la Commission mixte dans les plus brefs délais.

Gnetnews