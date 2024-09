Rencontre entre Kamel Maddouri et le Vice-Premier Ministre Chinois : Renforcement des relations stratégiques

Le Chef du gouvernement, M. Kamel Maddouri, a rencontré ce mardi à Pékin le Vice-Premier Ministre chinois, M. Ding Xuexiang. Lors de cette rencontre, Maddouri a félicité la Chine pour l’organisation exemplaire du Forum de Coopération Sino-Africaine 2024 et a souligné l’importance de la contribution de la Tunisie à la réussite de ce forum.

Le Chef du gouvernement a exprimé sa satisfaction quant à la dynamique positive et le renouveau des relations bilatérales, marquées par le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Il a mis en avant la position géographique stratégique de la Tunisie, qui en fait une porte d’entrée vers l’Afrique et une plateforme idéale pour les projets sino-tunisiens, notamment dans le domaine de la fabrication de voitures électriques et de batteries. Il a également mentionné les avantages offerts par la Tunisie aux investisseurs, faisant du pays un terrain solide pour établir un partenariat stratégique dans divers secteurs.

De son côté, M. Ding Xuexiang a salué les résultats de la récente visite du Président Kaïs Saïed en Chine et a souhaité plein succès à la Tunisie dans son processus électoral, affirmant le soutien de la Chine au peuple tunisien. Il a réitéré l’engagement de la Chine à réaliser les projets en cours en Tunisie, tels que le pont de Bizerte, la centrale solaire de Kairouan, ainsi que l’extension de l’hôpital universitaire de Sfax et la construction de l’hôpital de traitement des cancers à Gabès. Il a également insisté sur l’importance de la réalisation de la ville médicale de Kairouan, appelant à accélérer les études de faisabilité pour ce projet crucial.

En conclusion, le Vice-Premier Ministre chinois a exprimé le désir de la Chine d’importer davantage de produits tunisiens de qualité et de renforcer la coopération dans les domaines de l’éducation, de la culture et du tourisme, consolidant ainsi l’amitié et la coopération entre les deux nations. Il a souligné que, grâce aux efforts conjoints, les relations stratégiques entre la Tunisie et la Chine continueront de progresser de manière stable et équilibrée.

