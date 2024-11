Rencontre entre le ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res et les ambassadeurs de lâ€™Union europÃ©enne en Tunisie

Rencontre entre le ministre des Affaires étrangères et les ambassadeurs de l’Union européenne en Tunisie

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a rencontré, le 18 novembre 2024, les ambassadeurs des pays de l’Union européenne à la résidence de l’ambassadeur de Hongrie, dont le pays assure actuellement la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre des échanges réguliers visant à renforcer le partenariat stratégique entre la Tunisie et l’Union européenne. À l’approche du 30ᵉ anniversaire de l’Accord d’Association, prévu en 2025, les discussions ont porté sur les moyens de consolider cette coopération multidimensionnelle dans divers domaines, au service des intérêts communs.

Renforcer un partenariat stratégique et équilibré

Le ministre Nafti a souligné l’importance de préserver l’indépendance des politiques nationales tout en renforçant le soutien de l’Union européenne face aux défis économiques actuels. Il a plaidé pour une approche gagnant-gagnant, respectueuse des choix économiques de la Tunisie, afin de traduire la profondeur des liens historiques entre les deux parties.

Une approche globale sur la migration

La question migratoire a également été au cœur des discussions. Le ministre a insisté sur la nécessité d’une gestion humaine et globale de ce dossier, axée sur les causes profondes de la migration irrégulière. Il a appelé à une responsabilité partagée qui privilégie le développement solidaire et la dignité humaine, tout en renforçant les programmes de retour volontaire pour les migrants en situation irrégulière et en favorisant une mobilité équilibrée entre les deux rives de la Méditerranée.

Cette approche inclut des opportunités accrues de collaboration dans des secteurs clés tels que l’enseignement supérieur, l’éducation, la culture et l’économie.

Échanges sur les enjeux régionaux et internationaux

Les discussions ont également permis d’échanger sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun. Le ministre Nafti a réaffirmé l’attachement de la Tunisie à la légitimité internationale et son soutien aux causes justes, notamment la cause palestinienne et la situation au Liban.

Le ministre a appelé à une action internationale urgente pour instaurer un cessez-le-feu face aux violences continues contre les peuples palestinien et libanais, soulignant l’engagement constant de la Tunisie en faveur des droits fondamentaux et de la paix.

Gnetnews