Rencontre entre LeÃ¯la Jaffel et le conseiller fÃ©dÃ©ral Suisse Jans: Discussions sur les fonds dÃ©tournÃ©s

Rencontre entre Leïla Jaffel et le conseiller fédéral Suisse Jans: Discussions sur les fonds détournés

La Ministre de la Justice, Leila Jaffel, a reçu ce jeudi le Conseiller fédéral et Ministre suisse de la Justice et de la Police, Beat Jans, accompagné de sa délégation, en présence de l’Ambassadeur de Suisse en Tunisie, Josef Renggli. Cette rencontre a été l’occasion de discuter des relations bilatérales dans les domaines juridique et judiciaire, ainsi que des sujets d’intérêt commun.

Les discussions ont particulièrement porté sur le dossier de la récupération des fonds détournés et transférés à l’étranger, que ce soit avant ou après 2011, un dossier suivi de près par le Président de la République, Kais Saied. Le rendez-vous a permis de faire le point sur l’avancement de la coopération judiciaire entre la Tunisie et la Suisse, notamment à travers l’activation des commissions rogatoires internationales émises par les autorités judiciaires tunisiennes.

La Ministre a souligné l’importance de la commission spéciale présidée par la Présidence de la République pour la récupération des fonds détournés, tout en saluant la coopération positive des autorités suisses dans ce domaine. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à utiliser tous les moyens légaux disponibles pour faciliter le processus de récupération et permettre à la Tunisie de récupérer les montants déposés en Suisse et ailleurs.

L’accent a été mis sur la poursuite des efforts judiciaires et diplomatiques nécessaires pour récupérer les fonds détournés, « avec la ferme intention de ne renoncer à aucun dinar appartenant au peuple tunisien », lit-on dans un communiqué du département de la Justice. Par ailleurs, les discussions ont également abordé les efforts conjoints pour renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent et améliorer les mécanismes juridiques pour contrer les crimes financiers et le transfert illégal de fonds à l’étranger.

Les deux parties ont convenu d’approfondir la coopération juridique et judiciaire, ainsi que de renforcer l’échange d’informations dans divers domaines, en particulier en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Gnetnews